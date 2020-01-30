Şehit Aileleri Derneği’nden çocuklar için örnek çalışma

Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz yaptığı açıklamada, yaptıkları sosyal sorumluluk projesi ile okullardaki yardıma muhtaç öğrencilere ulaşarak eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Proje kapsamında, kış şartlarında dahi bot ve mont olmaksızın okula gelip giden öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Deniz, ilk etapta hayırseverlerinde katkıları ile 68 çocuğun ilgili mağazalara götürülerek kendi beğendikleri mont ve botları aldığını aktardı.

Deniz, “Bizler toplumun her alanında şehrimize ve ülkemize destek vermek için çalışmaktayız. Özellikle de kışın zorlu şartlarında küçükte olsa öğrencilerimize yardımda bulunarak kışı sıcak geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Dağıttığımız bot ve montların bir nebze de olsun onların sevincine vesile olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Yardımların süreceğini ifade eden Galip Deniz, hayırseverlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederken projeye destek olmak isteyenlerin derneğe gelerek veya 05320156580 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)