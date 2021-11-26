Şehit Aileleri Derneği’nden Aşgın’a teşekkür ziyaret

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin yeni yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, Yönetim Kurulu üyeleri ve beraberindeki şehit aileleri Başkan Halil İbrahim Aşgın’a Çorum Şehitliği’nde yapılan düzenlemeler nedeniyle hem tanışma, hem nezaket hem de teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çorum Şehitliğinde yapılan çalışmalar hakkında istişare edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eden Başkan Halil İbrahim Aşgın ziyaret anısına Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert’e hediye verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

