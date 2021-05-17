“Şehir merkezi asfaltsız ve bakımsız yollarla dolu”

Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Gülnaz, her kapanma döneminde Belediye’nin bir sürpriziyle karşılaştıklarını ifade ederek, “Bir kapanma döneminde Gazi Caddesi’ne bisiklet yolu ile karşılaştık. Bir başka kapanmada ise Tuzcular Kavşağı’nda yapılan düzenlemeyi gördük. Bir gerçekler var bir de bu gerçeklerin arkasındakiler var” dedi.

Gülnaz, “Belediye’nin faaliyetlerine baktığımızda ‘asfalt çalışması son hızla devam ediyor’ deniliyor. ‘Bahçelievler ve Yavruturna mahallelerine asfalt dökülüyor’ deniliyor. Ancak Saat Kulesi’ni merkeze aldığımızda 9 kilometrelik bir çember oluşturduğumuzda bu çemberin içerisinde yolların asfaltsız ve bakımsız olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Çimento arazisine de değinen Gülnaz, “Çimento arazisi için ünlü bir firmaya çizim yaptırılıyor ancak bir taraftan da insanların görüşü alınıyor” diyerek, bu konuda Belediye’nin çelişkili bir tutum içerisinde olduğunu söyledi.

Gülnaz, konuşmasını, kentin birçok bölgesine moloz döküldüğünü ve bununla ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını kaydederek sona erdirdi. (Haber Merkezi)

