Şehir içi ulaşımda şirketin yükü ağır!

Çorum’da şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren özel halk otobüsleri Ulaş A.Ş’nin 9 Temmuz’da yapılacak şehir içi ulaşım ihalesine katılıp katılmayacağının henüz netleşmediği öğrenildi.

Ulaş A.Ş. yetkililerinin, şartların ağır olması nedeniyle ihaleye katılmaya çok ta istekli olmadıkları ifade ediliyor.

YOLCUNUN YÜZDE 25’İ BEDAVA

Şehir içi ulaşımda 11 kalem ücretsiz yolcu taşıdıklarını bildiren yetkililer, son akaryakıt zamları ve vergi dilimlerinin yüksekliğinin kendilerini zor durumda bıraktığını kaydettiler.

Bunun yanında, Çorum’da öğrenci sayısının giderek düştüğünü de hatırlatan yetkililer, “Taşıdığımız yolcuların yüzde 25’ini bedava taşıyoruz. Bu şartlarda bu yükü şirket olarak kaldırmamız mümkün değil. Bu şartlarda ihaleye katılmamız çok zor. Bir belirsizlik var.” dediler.

İHALEDE DÜŞÜK BEDEL ŞARTI

Ulaş A.Ş.’nin 9 Temmuz’da yapılacak ihaleyi tekrar alabilmek için üç şart belirlediği, bunların, ihale bedelinin düşük tutulması, ücretsiz kartlara belediyenin ücret ödemesi ve bilet fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesi olduğu da edinilen bilgiler arasında. (Haber Merkezi)