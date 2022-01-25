Şehir içerisinde toplanan karlar Çomar Barajı’na taşınıyor

Çorum Belediyesi kar küreme ve tuzlama ekibi, kar yağışının görüldüğü ilk andan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere tüm mahallelerde gece gündüz çalışan ekipler, toplanan karları Çomar Barajı’na taşıyor.

Son yılların en kurak ve en az yağış alan illeri arasında yer alan Çorum’da kar yağışı memnuniyetle karşılanırken, Belediye ekipleri pazartesi gece yarısından itibaren kepçe ve greyderlerle topladıkları karları Çomar Barajına taşımaya devam ediyor. İlk başlarda 40 araç ve 200 personelle çalışmalarını sürdüren ekipler, iş makinelerinin de kiralanması ve ekiplere yeni personelin de ilave edilmesiyle sayıyı 50 araç ve 240 personele çıkardı.

Çalışmaları ilk günden beri yakından takip eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ekiplerin kar yağışın ilk görüldüğü andan itibaren teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak “7/24 esasına göre kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına, başta ana arterler olmak üzere hastane güzergâhı, cadde, sokak ve sosyal hayatı etkileyecek alanlarda çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, yağan karların barajlara olumlu etkisinin olacağına vurgu yaparak “Cumartesi gününden beri cadde ve sokak kenarlarında toplanan karları Çomar Barajına taşıyoruz. Ekiplerimiz tarafından binlerce ton kar Çomar Barajı havzasına döküldü. İnşallah bu karlar barajlarımızı suyla dolduracak, içmesuyu olarak bizlere dönecek.” dedi.

Başkan Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir’in koordinasyonunda karla mücadele ve tuzlama ekiplerinin çalışmalarını aksatmadan tüm mahallelerde sürdürdüğünü sözlerine ekledi.



