Şehir Defteri’nin 4. sayısı çıktı

Çorum’un önemli yazarların ele aldığı konuları okuyucularla buluşturan Şehir Defteri, 4. sayısı ile şehrin kültür ve sanat alanına önemli etkiler sağlamaya devam ediyor. Şehre özlem, şehir ve medeniyet, şehir ve tarih, şehir ve edebiyat, şehir ve kültür-sanat, şehrin hafızası ve şehir ve kitap gibi konu başlıklarıyla okuyucuların ilgisini çekmeye devam eden Şehir Defteri’ne katkı sunan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, derginin Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandığını söyledi. Derginin Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nden ücretsiz olarak temin edebileceğinin altını çizen Başkan Aşgın, “Gerek şehrimizde gerekse diğer şehirlerimizde eli kalem tutan sanat erbabının eserlerinin yer aldığı Şehir Defteri Dergimizi, yeni yılında ve yeni sayısıyla Türkiye’mizin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Dergimize katkı sağlayan yazar ve şairlerimize, okurlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle güzel günler diliyorum.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)