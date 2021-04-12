Şehir Defteri’nden özel ek

Yazınsal ve görsel eserlerle Çorumlu yazar, düşünür ve görsel içerik sanatçılarının kendini ifade etme ortamı buldukları Şehir Defteri Dergisi’nin yeni sayısı çıktı.

2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi sebebiyle derginin özel sayısına Yunus Emre Özel ekinin eşlik ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yunus Emre, Anadolu İrfan Kültürünün öncülerindendir. Anadolu topraklardan haykırdığı duru Türkçesini dünyaya duyuran tasavvufumuzun önemli şairlerinden biridir. Bu sayıda Yunus Emre’nin eserleri, hayatı ve Yunus Emre değerlendirmelerinin konu alındığı özel bir eke yer verdik. Şehir defterinin daha önceki sayılarında olduğu gibi bu sayıda da hemşehrilerimizin yazınsal ve görsel eserleriyle zenginleşen önemli bir eser ortaya çıktı. İnanıyorum ki bu dergimiz bundan 10 yıllar belki 100 yıllar sonra bugünün anlaşılması için ihtiyaç duyulan önemli bir eser niteliğinde olacak” dedi.

Bu yıl Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması hasebiyle ‘Yunus Emre Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması’ düzenleyecekleri müjdesini de veren Başkan Aşgın, memleketin dört bir yanından ve Çorum’dan Şehir Defteri Dergisi ve Yunus Emre Özel ekine eser göndererek katkı sunan herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

