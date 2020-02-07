"Şehir Defteri" çıktı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kültür, sanat ve edebiyat içerikli Şehir Defteri dergisinin yayın kuruluyla bir araya geldi.

Derginin, Çorum’un "kültür aynası" olacağını belirten Aşgın, "Eli kalem tutan, şehre dair sözü olan, karikatür çizen kalem erbaplarının bir araya gelerek çıkardığı dergi, şehrin bugününe not düşüyor. Yarına bırakılacak en önemli eserlerden biri de Şehir Defteri Dergisidir." dedi.

Şehrin hem altyapısıyla hem de kültür ve sanatıyla ilgilendiklerinin altını çizen Aşgın, "Biz şu anda altyapıda önemli çalışmalar yapıyoruz. 30 yıl önce yapılmış altyapının kalıcılığı, sürekliliği yok. Ama yıllar önce ortaya koyulmuş bir film, yazılmış şiir, basılmış bir kitap gibi sanatsal eserler yüzyıllarca eskimiyor. Biz de böyle eserler ortaya koymalıyız. Şehir Defterini bu anlamda çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.