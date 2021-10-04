Seher Amiklioğlu’nun resim sergisi bugün 

Atatürk Bulvarı’ndaki TESK Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılış kokteyli, bugün saat 18.00’de başlayacak. Sergi, 10 Ekim akşamına kadar sanatseverlerin görüşüne açık olacak.

Seher Amikloğlu, sergi gelirinin tamamını kanserli çocuklara (LÖSEV’e) bağışladı.

2000 yılından beri resim çalışan Amiklioğlu, daha önce 3 kişisel sergi açmış, 4 de karma sergiye katılmıştı.

(Haber Merkezi)

