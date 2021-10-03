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Şefkat Güler mazbata aldı

Çorum Eczacı Odası Başkanlığı görevine seçilen Eczacı E. Şefkat Güler ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri mazbata alarak yeni döneme başladı.

Güncel 03.10.2021, 22:50
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Şefkat Güler mazbata aldı

45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nın geçtiğimiz günlerde yapılar 10. Dönem Seçimli olağan genel kurulunda Çorum Eczacı Odası Başkanı olarak seçilen  Eczacı E. Şefkat Güler ve berabernideki Yönetim Kurulu Üyeleri  Genel Sekreter  Eczacı Arif Sami Bozdoğan, Sayman Eczacı Ali İskender Türkmen ve Üye eczacılar Eczacı Bilge Demir Uysal, Eczacı Seçil Ertürk ile birlikte önceki gün Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çorum Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan Mahmut Dalgıç ve Gülden Özcan'ın sunumu ile mazbatasını aldı.
Eczacı Odası Başkanı Güler ve beraberindeki heyet mazbatanın ardından Kongre Divan Başkanı Eczacı Esat Bayrak’tan yönetimi devralarak yeni döneme resmen başlamış oldu. 
Oda Başkanı Güler, Divan Başkanı Bayrak’a hizmetleri için teşekkür etti.


(Volkan SINAYUÇ)

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