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Seda ile Taha’ya görkemli düğün

Yaklaşık 1.5 yıl önce kaybettiğimiz Ar Elektrik sahibi Elektrik Mühendisi Osman Müftüoğlu’nun oğlu Taha, Çorum’un tanınmış simalarından Karadağ Ticaret sahibi Mesut Ceylan’ın kızı Seda ile hayatını birleştirdi.

Seda ile Taha’ya görkemli düğün

Yaklaşık 1.5 yıl önce kaybettiğimiz Ar Elektrik sahibi Elektrik Mühendisi Osman Müftüoğlu’nun oğlu Taha, Çorum’un tanınmış simalarından Karadağ Ticaret sahibi Mesut Ceylan’ın kızı Seda ile hayatını birleştirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:02
Seda ile Taha’ya görkemli düğün

Seda Ceylan gıda mühendisi, Taha Müftüoğlu ise işletme mezunu, işadamı.

Genç çiftin Altınkaya Arena’daki düğününe, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, 26. Dönem AK Parti Çorum eski Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikah şahitliklerini Mehmet Nuri Şerefoğlu, 26. Dönem AK Parti Çorum eski Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, işadamı Ahmet Ahlatcı, Nurettin Aslan, AK Parti eski İl Başkanı Rumi Bekiroğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat gerçekleştirdi. Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

ÇORUM HABER Seyhan-Mesut Ceylan çiftini ve anne Gülendam Müftüoğlu’nu kutlar, Seda ve Taha’ya ömür boyu mutluluklar diler.

(Erkan BAYATLI)

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