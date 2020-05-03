Seda-Fahri Onur Kanmaz çiftinin oğlu dünyaya geldi

Geçen yıl Nisan ayında hayatlarını birleştiren AHL Park Pazarlama Müdiresi Seda Kasapoğlu Kanmaz ile Ahlatcı Holding avukatlarından Fahri Onur Kanmaz’ın bir erkek çocukları dünyaya geldi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Seda-Fahri Onur Kanmaz çiftini Çorum Özel Hastanesi Doğum Servisi’nde ziyaret ederek kutladı, Mustafa Erkin ismi verilen bebeğe de sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diledi.
ÇORUM HABER de, Seda-Fahri Onur Kanmaz çiftini kutluyor, minik yavruları ile birlikte esenlikler diliyor.
(Haber Merkezi)