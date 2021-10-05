İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilatı tarafından başlatılan mahalle toplantıları Bahçelievler Mahallesi’nde devam etti. Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ile birlikte Merkez İlçe Sekreteri Mustafa Tansel Küçüker, Bahçelievler Mahallesi Temsilcisi Hilal Tekin, İl Gençlik Kolları Başkanı Tanur Uygur ve parti üyelerinin katıldığı toplantıda partinin yeni üyelerine rozetleri de takıldı.

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, kahvaltıda yaptığı konuşmada partilerinin Çorum'daki oy oranını da açıkladı.

Önümüzdeki seçimin ülkemiz için çok önemli olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldız, konuşmasında şunları söyledi: “Ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da oyunu en çok artıran partiyiz. Yapılan araştırmalarda oyumuz Çorum genelinde yüzde 18 civarında. Seçimlere kadar bu oran daha da yükselecektir. İlk seçimde iktidara geleceğiz. Bunu yapılan tüm kamuoyu anketleri açıkça gösteriyor. Seçimlere en hazırlıklı parti biziz. Sandıktan başarıyla çıkmak için üyelerimize de büyük görevler düşüyor.



“SEÇİME HAZIRIZ”

Her an yapılacak olan bir seçime en hazır partiyiz. Teknolojik olarak en iyi konumdayız. Seçimlerde Çorum’da küçük bir oyla milletvekilliğini kaybettik. Belki de sandıklara tam sahip çıkamadığımız için kaybettik. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Belediye seçimlerinde sandıklara sahip çıkıldığında seçimleri nasıl kazandığımız ortada. Sandıklara sahip çıkmalıyız. Artık sandıkta seçim kaybetmeye tahammülümüz kalmadı.

Bahçelievler Mahallesi birinci kısım merkez ilçe istişare toplantımızı yaptık. Genel başkanım Meral Akşener önderliğinde iktidar meşalesinin ateşini değerli yol arkadaşlarımızla Bahçelievler Mahallesi’nden ateşledik. Bizlere inanan güvenen üyelerimizle bugünkü programımız bizlere umut enerji verdi. Hiçbir menfaati olmaksızın İYİ Parti’ye güvenen, bu gidişata dur diyecek, sandıkta iktidara gereken dersi verecek üyelerimize şahsım İl Başkanım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum. Talan saltanatı bitecek ve küllerinizde kaybolacaksınız”

(Volkan SINAYUÇ)

