Sebze ve meyveler açıkta satılamayacak

Bakanlık, meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik bir taslak hazırlayarak sektörün görüşüne açtı. Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak. Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi. Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak.

Öte yandan Bakanlığın hazırladığı taslağa göre alışveriş merkezi ve zincir marketlerle ilgili de yeni düzenleme yapılacak. Taslağa göre, gıda marketinde cep telefonu, elektronik satışı yasak olacak, zincir marketlerinde ise sigara satılmayacak. Ayrıca pazar günü saat 11.00’den önce kepenk açılamayacak. AVM ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında da bir dizi değişikliğe gidilecek.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, hazırlanan düzenlemeyle birlikte artık elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

(Mynet)

