“Sebze pazarları haftada iki gün açık tutulsun”

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı başlayıp 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağından büyük marketlerin muaf tutulduğunu ancak pazarcı esnafına yasak getirilmesini eleştiren Oda Başkanı Yılmaz, vatandaşların büyük marketlere mecbur bırakıldığını kaydetti.

Pazarcı esnafının çekini, senedini ve diğer ödemelerini yapamayacağı gibi günübirlik evine ekmek parası götürenlerin de bu süreçte zor günler geçireceğini dile getiren Erdoğan Yılmaz, ayrıca pazarlarda meyve ve sebzelerin ucuz olduğunu bu yüzden alım gücü düşük vatandaşların da marketlerden alışveriş yapmakta zorlanacaklarını ifade etti.

Sokağa çıkma yasağında pazar yerlerinin haftada iki kez olsun açık tutulması gerektiğini söyleyen Erdoğan Yılmaz, yetkililere seslenerek, böylece marketlerdeki yoğunluğun bir nebze olsun hafifleyeceğini, vatandaşların da açık havada alışverişlerini güven içerisinde yapabileceklerini aktardı.

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızdan pazarcı esnafının seslerini duymalarını bekliyoruz” diyen Yılmaz, sokağa çıkma yasağının en çok büyük marketlerini işine geleceğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

