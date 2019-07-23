Sebahat Akdağ defnedildi

Hasan Akça’nın kızı, Akça Plywood ve Loj. San. Tic. Ltd. Şti. sahibi Cezmi Akça ile Remzi, Saadet ve Azmi Akça’nın ablaları, Memduh Akdağ’ın eşi, Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ’ın ise annesi olan Sebahat Akdağ’ın cenazesi saat 11.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise Ulumezar’da toprağa verildi.

Sebahat Akdağ’ın cenaze namazına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, ÇESOB’a bağlı odaların başkan ve yöneticileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)