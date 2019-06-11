“Sayşıtay’a göre de Belediye borç batağında”

Bir kentte yaşayanların Belediye’ye ödedikleri vergilerin karşılığında doğru işler yapılıp yapılmadığını yada usulsüzlük olup olmadığını ancak Belediye Meclisi ve Sayıştay yolu ile öğrenebileceğini belirten Özdel, “Tüm dünyada ve ona paralel olarak ülkemizde yönetimler şeffaf olma iddiasındadır. Bunun için gelir-gider ve faaliyetler halka açık olarak yapılır. Aslında şeffaflık sadece yapılanların halka anlatılması değil halkın da karar alma ve denetleme süreçlerine katılımının sağlanması ile olur. Yani belediye başkanı ve yöneticilerin şeffaflık vaatlerinin bu açıdan değerlendirilmesi gerekir.

Bu genel tanımlamalardan sonra Belediye Başkanından ısrarla belediyenin borçlarını açıklaması istendiğinde; ‘ben bunu açıklamam’ tutumuna girildiği açıktır. Bir önceki oturumda ‘belediye borca batıktır’ diye belirttikten sonra bunun nedenlerini de sıralamıştım. Bu konuşmadan sonra Sayıştay Başkanlığı’nın Nisan 2019 raporu ortaya çıktı ki; bizim belirttiğimiz gibi Çorum Belediyesi borca batıktır. Biz o konuşmamızda bunun nedenlerini belirtmiştik, raporda da aynı nedenler belirtilmiştir. Yani CHP Grubunun görüşleri ile Sayıştayın görüşleri örtüşmektedir, kısaca aklın yolu birdir” dedi.

YENİ KADROLARIN OLUŞTURULMASI İSRAFIN ADIDIR

Çorum Belediyesi bünyesinde 26 müdürlük bulunduğunu kaydeden Özdel, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Yani Belediye Başkanı ve yardımcılarına bağlı 26 müdür görev yapmaktadır.

Çorum Belediyesi’nin şirketleri ise; Çorum Belediyesi Personel Ltd. Şti., Beltaş Eneği Ulaşım Eğitim Spor A.Ş.'dir. Çorum Belediyesi’nin 26 müdürlüğü bu kentin yönetilmesi için yeterli ve fazladır. Yeni kadroların oluşturulması israfın başka adıdır.

Çorum Belediyesinin borçlan konusunda da kısa bir açıklama yapacak olursak;

2016’da 255 milyon 692 bin, 2017’de 425 milyon 708 bin, 2018’de 489 milyon 786 bin liradır.

Bu mali yapı incelendiğinde ise raporda belirtildiği şekilde; en yüksek artışının faiz giderleri kaleminde olduğu ve bu kalemin % 505 oranında arttığı belirtilmiştir. Faiz giderlerinin nedeni ise cami, ortaokul ve stadyum gibi yapım işlerinin kredi çekilerek gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.

Aslında bu batık bütçenin sorumlusu 2014-2019 yıllan arasında görev yapan Belediye Başkan, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisidir. Batık bütçeyi bir kişiye bağlamanın imkanı yoktur. Bu anlamda 2018 yılı faaliyet raporuna evet oyu veren arkadaşlar, bütçeyi ibra eden arkadaşların bir kez daha düşünmesi ve elini vicdanına koyması gerekir.

Bu bataklığın bir başka sorumlusu ise belediyede görev yapan müdürler ve sorumlu belediye çalışanlarıdır. Belediye batmışsa bu bürokrasi ben suçlu değilim diyemez. Raporda belirtilen en önemli husus bir başka husus ise etik sözleşme belgesidir. Etik sözleşmenin bir daha okunması ve söz verilen hususların neler olduğunun hatırlanması gerekir. Etik sözleşmesi Ahlaki bir tutumdur. Bu sözleşmeye uyulmamasının Çorumlu yurttaşlarımızın takdirine bırakıyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)