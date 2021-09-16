Saygı Öztürk, imzalı kitabını gönderdi 

Saygı Öztürk, 14 Kasım 202 tarihinde 71 yaşında kaybettiğimiz “örnek” valilerden Refik Arslan Öztürk’ün hayat hikayesini anlattığı bu kitabı “hem ağlayıp hem yazdığını” belirtmişti.

Vali Refik Arslan Öztürk’ün vefat haberi, ÇORUM HABER’in 16 Kasım 2020 tarihli sayısında verilmiş, Mehmet Yolyapar’ın “Tanıma fırsatı bulamadığım bir güzel insanın ardından” başlıklı yazısı da 17 Kasım 2020 tarihinde çıkmıştı. Saygı Öztürk, kitabında Yolyapar’ın bu yazısına da yer verdi. (Haber Merkezi)

