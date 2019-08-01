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Sayan’ın kızı ile Çakır’ın oğlu hayatlarını birleştirdi

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın kızı Fatma ile Uzay İnşaat ortaklarından Mehmet Çakır’ın oğlu Sinan dünyaevine girdi.

Sayan’ın kızı ile Çakır’ın oğlu hayatlarını birleştirdi

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın kızı Fatma ile Uzay İnşaat ortaklarından Mehmet Çakır’ın oğlu Sinan dünyaevine girdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 19:13
Sayan’ın kızı ile Çakır’ın oğlu hayatlarını birleştirdi

Nezahat ve Mehmet Çakır çiftinin oğulları Sinan Çakır, Zekiye ve Mehmet Sayan çiftinin kızı Fatma Sayan ile önceki akşam Yıldız Park Balo Salonu’nda düzenlenen görkemli düğün töreni hayatını birleştirdi. Düğüne Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Çorum eski Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakır ve Sayan aileleri davetlilerle yakından ilgilenirken, genç çiftin nikahını Başkan Aşgın kıydı. Vali Çiftçi, Milletvekili Ceylan, İl Başkanı Ahlatcı ile eski Başkan Külcü de şahitleri oldu. Vali Çiftçi ve Milletvekili Ceylan gecede yaptıkları konuşmada çifte ömür boyu mutluluk dilerken, Başkan Aşgın da çifte Türk Bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve fincan takımı hediye etti.

Gecede Çorumlu sanatçı Cemalettin Kurdoğlu’nun söylediği birbirinden güzel şarkılarla davetlilere güzel bir gece yaşattı.

(Volkan SINAYUÇ)

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