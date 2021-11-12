Savunma Sanayi Fuarı'na Çorum’dan 3 firma katıldı

Önceki gün İstanbul’da başlayan ve bugün sona erecek olan SAHA EXPO Savunma Sanayi Fuarı'na, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, Çorum’dan üç firma da katıldı.

Fuarda, Çorum firmaları Haytek Makine-Savunma Sanayi, Duduoğlu Çelik Döküm ve Armor Isı Transfer Sanayi firmaları stant açtı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere de, Çorum TSO standını ziyaret ederek firma yöneticilerinden bilgi aldı.

(Haber Merkezi)

