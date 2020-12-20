Satı Karakuş vefat etti
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu'na bağlı Alaca Akpınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlker Çelik'in kayınvalidesi Satı Karakuş vefat etti.
Güncel 20.12.2020, 18:07
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Alınan bilgiye göre Satı Karakuş’un cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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