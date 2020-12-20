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Satı Karakuş vefat etti

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu'na bağlı Alaca Akpınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlker Çelik'in kayınvalidesi Satı Karakuş vefat etti.

Güncel 20.12.2020, 18:07
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Satı Karakuş vefat etti

Alınan bilgiye göre Satı Karakuş’un cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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