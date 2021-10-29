Sarsılmaz bir inançla ilkelerinin takipçisiyiz

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Güncel 29.10.2021, 01:26 29.10.2021, 01:43
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Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü bugün kutluyoruz.
Büyük Atatürk’e ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize rahmet, saygı ve sonsuz minnet duygularımızla…
Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla dün başladı. Bayram töreni bugün Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacak.
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