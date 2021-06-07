Sarimbey'de Tanju Çınar güven tazeledi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sarimbey Köyü Muhtarlığına seçilen İlker Haşim Yasin (51), kısa süre sonra geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Birinci aza Tanju Çınar tarafından yürütülen muhtarlık görevi, Pazar günü yapılan seçimle güncellendi. Elvan Saran'ın aday olduğu seçimde Tanju Çınar güven tazeleyerek yeniden muhtar seçildi. (Haber Merkezi)

