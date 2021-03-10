Sarı’dan memleket ziyareti

Çorum’da da 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren yüze yüze eğitime başlayan köy okullarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluşmaya devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, memleketi Osmancık’ta Gökdere Köyü İlkokulu-Ortaokulu, Akören Köyü Şehit Erol Keskin İlkokulu-Ortaokulu, Yaylabaşı Köyü İlkokulu-Ortaokulu, Öbektaş Köyü İlkokulu-Ortaokulu ile Danişment Köyü Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’na gitti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, okullarda özellikle anasınıfı ve 8.sınıf öğrencilerinin sınıflarını ziyaret ederek, ders ve etkinliklerine katılarak sohbet edip, okul öncesi öğrencilere boyama kitabı hediye etti. Öğrencilere derslerinde başarılar diledikten sonra, okul idarecileri ve öğretmenlerden yüz yüze eğitim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yakup Sarı, okulların koranavirüs salgını tedbirlerini yerinde inceledi. Sarı, okul idarecileri ve öğretmenlere göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Günlük vaka sayılarının azalarak yüz yüze eğitim sürecinin devamının sağlanmasında herkesin sorumluluklarının olduğu hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Özellikle okullarımızda yürütülen yüz yüze eğitim sürecini tüm eğitim paydaşlarımız ile en iyi şekilde tüm tedbirlere uyarak yürüteceğiz” şeklinde konuştu.



(Haber Merkezi)

