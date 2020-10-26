Sarı’dan Dodurga ve Oğuzlar ziyareti

Köy okullarında sınıfları dolaşıp öğrencilerle yakında ilgilenen Sarı, “Köy okullarını uzak yakın demeden dolaştık. Bugün itibariyle Oğuzlar ve Dodurga ilçelerimizdeki okulların da tamamını ziyaret etmiş bulunduk.

Ziyaretlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Okullarımızı yerinde gördük. Eksiklikler ve yapılacak çalışmalarla alakalı bilgi alış verişinde bulunduk. Bundan sonra da okulları ziyaret etmeye devam edeceğiz, eksiklerimizi yerinde görüp, aksayan yönleri gidermeye çalışacağız” dedi.

Öğrencilere boyama kitabı ve çeşitli ikramlarda bulunan Sarı, idareci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerinin temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)