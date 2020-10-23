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Sarı, okul müdürleriyle telekonferansla buluştu

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların ardından 12 Ekim’te aşamalı olarak diğer sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimle ilgili okul müdürleri ile bir araya geldi. Video konferansla gerçekleştirilen toplantıya il genelindeki tüm okul müdürleri katıldı.

Güncel 23.10.2020, 22:52
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Sarı, okul müdürleriyle telekonferansla buluştu

Okullarda gerçekleştirilen yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin her yönü ile ele alındığı toplantıda çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.

Çorum’da da 12 Ekim’den beri 2, 3, 4, Ortaokul 8 ve Lise 12. Sınıf öğrencileri, köy okulları ve özel gereksinimi olan öğrenciler için okulların açıldığını hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Alınan karar doğrultusunda gerekli planlamalar ve hazırlıkları önceden yaparak yüz yüze eğitim sürecinde okulları eğitim öğretim faaliyetlerine hazır duruma getirdik” diye konuştu.

Yakup Sarı, toplantıya katılan müdürleri teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

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