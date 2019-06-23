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Sarı ışık uygulaması kafaları karıştırıyor

Çorum'da ana arterlerde bulunan trafik ışıkları, belediye tarafından yenilenerek sürücülerin kullanımına sunulmasıyla birlikte trafik akışında da önemli rahatlamalara neden oldu.

Sarı ışık uygulaması kafaları karıştırıyor

Çorum'da ana arterlerde bulunan trafik ışıkları, belediye tarafından yenilenerek sürücülerin kullanımına sunulmasıyla birlikte trafik akışında da önemli rahatlamalara neden oldu.

23 Haziran 2019 Pazar 22:10
Sarı ışık uygulaması kafaları karıştırıyor

Bu çalışmalardan biriside il trafik komisyonu kararı ile Gazi Caddesi Valilik kavşağında trafik yoğunluğunu en aza düşürmek için sağa ve sola dönüş için yanıp sönen (Fasılalı) sarı ışık uygulaması oldu. Ancak, yanıp sönen (Fasılalı) sarı ışığın ne anlama geldiğini bilmeyen bazı sürücülerin araçlarıyla uzun süre kavşakta beklemesi, ( Fasılalı) sarı ışığın ne anlama geldiğini bilen sürücüleri çileden çıkardı.

Bazı sürücüler yaptıkları açıklamada; “Yanıp sönen (Fasılalı) sarı ışık uyarı anlamındadır. Burada sürücülerin yavaş ve dikkatli geçmelerini bildiren ışıktır. Oysa bu sarı ışığın ne anlama geldiğini bilmeyen sürücüler var. Bu sürücülerin pek çoğu da yabancı sürücüler. Bu sürücüler sarı yanıp sönse de, araçlarıyla bekleyip ilerlemiyorlar. Kısacası trafiğin akışını kesiyorlar. Buda trafikte tıkanmalara neden oluyor. Bizlerde bu sürücüleri korna çalarak ya da bağırarak, yollarına devam etmelerini istiyoruz” diyerek tepkilerini gösterdiler.

(Yusuf ÇINAR) :p>

Çorum’da mantardan zehirlenme olayları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre Alaca Denizhan Mahallesi’nde ikamet eden K.B isimli kişi dışarıdan aldığı mantarları evine getirdi. Mantarlardan yapılan yemeği yiyen K.B ile birlikte E.B ve H.M.B isimli kişiler zehirlenme şüphesi nedeniyle Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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