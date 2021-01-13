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Sarı, ilkokul müdürleri ile biraraya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, merkezde görev yapan ilkokul müdürleri ile bir toplantı yaptı.

Güncel 13.01.2021, 19:29
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Sarı, ilkokul müdürleri ile biraraya geldi

İlkokul müdürleri pandemi tedbirlerine uygun bir halde buluşarak yeni eğitim öğretim döneminde alınacak önlemler, EBA TV'nin aktif kullanımı ile uzaktan eğitim süreci ve 2021 yılı planlamasındaki yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü birim amirleri ile okul müdürlerinin katıldığı toplantıda eğitimde yaşanan gelişmelere değinen Yakup Sarı, “Uzaktan eğitim sürecini diri tutmanın, her bireyin eline taşın altına sokarak üstüne düşen sorumluluğu hatta daha fazlasını yaparak, devletin yükünü hafifletmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Uzaktan eğitimde öğrenciler ve öğretmenlerinin yaşadığı sıkıntılar, il bazında eğitimde yapılması planlanan uygulamalar, kitap okuma kampanyaları ve buna ek olarak yapılması gerekebilecek tüm konularda okul müdürleri ile istişarede bulunan Milli Eğitim Müdürü Sarı, onlara sürece katkıları için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

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