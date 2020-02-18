Sarı, “Gençlerle Başbaşa”

Projenin altınca toplantısında destan döneminden halk hikâyeciliğine geçiş döneminin en önemli ürünü olan “Dede Korkut Hikâyeleri” ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Sarı ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Dede Korkut Hikayeleri’nin nasıl oluştuğu, hangi dönem özelliklerinin anlatıldığı, hikayelerin yazıya geçirildiği tarih, kaç hikayeden oluştuğu ve dil özellikleri hakkında karşılıklı görüş mütalaa yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Sarı öğrencilere teşekkür ederek, Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” adlı kitabını hediye etti.

(Volkan SINAYUÇ)