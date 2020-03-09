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Sarı, Eti Anadolu Lisesi’ni ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Gençlerle Başbaşa” isimli proje kapsamında bu hafta Eti Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında misafir etti.

Sarı, Eti Anadolu Lisesi’ni ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Gençlerle Başbaşa” isimli proje kapsamında bu hafta Eti Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında misafir etti.

09 Mart 2020 Pazartesi 21:20
Sarı, Eti Anadolu Lisesi’ni ağırladı

Projenin sekizinci toplantısında Eti Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Milli Eğitim Müdürü Sarı, onlarda George Orwell ‘in “Hayvan Çiftliği” adlı eserini mütalaa etti. 1945 yılında yazılan romanın ana teması, ideolojisi, dili ve kitabın olay örgüsünü öğrencilerle birlikte müzakere eden Sarı daha sonra misafirlerine teşekkür ederek Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” isimli kitabını da hediye etti.

Eti Anadolu Lisesi öğrencileri de gösterdiği misafirperverlik için Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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