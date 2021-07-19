Saraçlar Ocağı’ da Arife duası yaptı

Çorum’daki saraçlar yeni tip koronavirüs salgınının normalleşme sürecine girilmesi nedeni ile bu yıl yeniden biraraya gelerek bereket, birlik ve beraberlik adına dua etti.

İlimizdeki saraçların yüzyıllardır devam ettirdiği bir Ahi geleneği olan Arife duası her yıl olduğu gibi bu yıl da Çöplük Çarşısı içindeki bir saraç dükkanında yapıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan Arife duası, imam-hatipler tarafından yapılan dualarla sona erdi. Arife Duası’na saraç esnafı ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da eşlik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

