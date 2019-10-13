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Sapaköy, Taşkırdı’ya ağladı

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu’nun emektarlarından Murat Taşkırdı vefat etti.

Sapaköy, Taşkırdı’ya ağladı

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu’nun emektarlarından Murat Taşkırdı vefat etti.

13 Ekim 2019 Pazar 21:46
Sapaköy, Taşkırdı’ya ağladı

Çorum Merkez Sapaköy nüfusuna kayıtlı Murat Taşkırdı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hitit Dernekleri Federasyonu’nun kuruluş aşamasında büyük emekler veren Murat Taşkırdı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Taşkırdı için geçtiğimiz gün merkeze bağlı Sapaköy’de düzenlenen cenaze törenine Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yollu, Meclis Üyeleri, köy dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Bülent USLU)

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