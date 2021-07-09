Sanki Adana’da gibi “Adana Kebap” lezzeti

Şık konseptiyle göz kamaştıran Meşhur Adana Kebapçısı, Adana lezzetlerini orijinal haliyle sunuyor; ünlü Nevzat Usta’sı ve deneyimli personelinin titiz servisiyle fark yaratıyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, doğayla iç içe konumu, özel mimari tasarımı, rengârenk dekorasyonu ile Çorumlulara yepyeni bir pencere açıyor.



Adanalı kebap ustası Nevzat Kırgız, mükemmelliğin ayrıntılardan geçtiğini belirterek, “Adana kebap, herhangi bir kebap değildir, sanattır. Doğma büyüme Adanalı olarak, usta lezzetini Çorumlulara buluşturduğum için kendimi mutlu hissediyorum” diyor.

Nevzat Usta şöyle konuşuyor: “Etinden yağına, garnitürlerine kadar tüm malzemeler Adana’dan geliyor. Eti, zırh dediğimiz bıçakla üşenmeden yarım saat çekerek kebap haline getiriyoruz. Kesinlikle makine kullanmıyoruz. Etin sinirlerini alıyoruz. Zırh kullandığımız için et suyunu kaybetmiyor. Acılı-acısız Adana, Urfa kebap, çöp şiş, kuşbaşı, kazbaşı kebap, lokum, ciğer şiş, kaburga, beyti kebap, patlıcan kebap, meze ve salata çeşitlerimizle Adana’ya gitmeden Adana’yı yaşatıyoruz.”

Kebap çeşitlerinin yanı sıra, lokantanın zengin meze çeşitleri de herkesin damak zevkine sunuluyor: Tablacı salata, mevsim salata, yoğurtlu ali nazik, ezme salatası, çiğ soğan söğüş, pişmiş soğan, yeşillik söğüş, el yapımı Adana şalgamı ve daha niceleri…



(Aliye ÖNCEL)