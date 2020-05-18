Sancaktar’ta bir işyeri kiralandı

Sancaktar İş Merkezi’nde bulunan 4 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde üç yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıktı.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve 3 adeti yıllık Bin 200, bir adedi ise 2 bin 400 TL üzerinden ihaleye çıkan işyerleri için tek teklif geldi. Sancaktar İş Merkezi 3. Kat + çatı katını kapsayan yıllığı 2 bin 400 TL olan ihaleye giren Türkiye Gençlik Vakfı Temsilciliği işyerini 2 bin 650 TL’den kiraladı.

(Haber Merkezi)