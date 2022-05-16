Sancak, 19 Mayıs’ta gençler için sahne alacak

Kültür, sanat etkinliklerini aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi, yeni bir konseri daha Çorum halkına sunacak.

Kültür sanat etkinliklerini büyük bir hızla devam ettirdiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını gençlerimizle dolu dolu yaşayacağız. Ülkemizin sevilen rap sanatçısı Sancak’ı Çorumlu gençlerle buluşturuyoruz. Her alanda olduğu gibi kültür sanat etkinliklerinde de öncü olmaya ve vatandaşlarımız için birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz.” dedi.

