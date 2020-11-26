“Sanayimiz komşu illerle mukayese edilemez”

Seçim dönemi verdikleri sözlerle ilgili yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve projelerle ilgili önemli mesafeler aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’umuz için hayallerimiz var. Bu hayallerle yolumuza çıktık. Şehrimizin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda her yaştan ve kesimden insanımıza yönelik projeler belirledik. Gençlik kamp merkezleri, Koçhisar ishale hattı, Çöplü Arastası iyileştirme projesi, sokak iyileştirmesi, İkiz Konaklar, Kale restorasyonu, güneş enerjisi santrali, çöp gazından elektrik üretimi gibi şehrimiz için çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. “ dedi.

“Hedeflerine ulaşan bir belediye”

Belediye bütçesinin 2020 yılında fazla verdiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, üretimlerin sekteye uğradığı, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir süreçte belediye bütçesini çok güçlü bir bütçe haline getirdik.” dedi.

2020 bütçesini yaparken pandemi sürecinin hesaba katılmadığını ve ekstra giderlerin hesaplanmamasına rağmen böyle güzel bir sonucun ortaya çıktığını belirten Başkan Aşgın, “Mesela asfalttan örnek vereyim; bu yıl asfalt sezonu içerisinde 100 bin ton asfaltı şehrimizin sokak ve caddeleriyle buluşturma hedefi koymuştuk. An itibariyle 97 bin ton asfaltın serimini gerçekleştirdik. Hava koşulları müsaade ederse bu yıl 120 bin ton kadar asfalt serimi gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

Asfaltın ana malzemesi olan bitümün kışın kullanım alanlarının kısıtlı olması nedeniyle fiyatının yaklaşık 3’te bir oranında düştüğünü bu nedenle de kışın bitüm stoğu oluşturmak için 750 tonluk mevcut depoyu 1750 ton kapasiteye çıkaracaklarını belirten Aşgın, “Şehrimizin cadde ve sokaklarında bozuk yol, satih bırakmamak için elimizi güçlendiriyoruz. Bunu yaparken de bitümü kışın daha uygun fiyata alıp depolayacak ve asfalt maliyetini de daha aşağı çekeceğiz.” diye konuştu.

Göreve gelir gelmez Çorum esnafına yönelik tüm borçları da ödediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “Esnafımızın hizmet ve mal üretmek, çarkı döndürmek için buna ihtiyacı var. Esnaf çocuğu olmam hasebiyle bunu çok iyi bilirim” dedi.

Yol çalışması başlatacağız

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iş adamlarının Organize Sanayi Bölgesi için talep ettikleri yolu kısa süre içerisinde yapacaklarını söyledi.

Aşgın, “Kendi ölçeğimizdeki komşu illerimizle mukayese edilemeyecek kadar ileri bir sanayimiz var. Sanayi deyince Çorum Sanayi Sitemizle de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Oraya çok güzel bir sanayi kompleksi yaptık. Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ile görüştük ve inşallah yol çalışmalarını İl Özel İdaremizle birlikte yakın zamanda başlatacağız” dedi.

Emta Makine’de yapılan toplantıya ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ve çok sayıda işadamı katıldı.

Başkan Aşgın, Emta Makine sahipleri Mehmet Çelik ve Fatih Candemir’e yeni yerlerinin hayırlı olması dileklerini iletti ve bereketli kazançlar diledi.