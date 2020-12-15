“Sanayileşen Çorum için YHT ve havaalanı şart”

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'un en önemli yatırımları arasında yer alan hızlı yük treni ve havaalanı için çalışmaların başladığını söyledi.

2021 yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifinin 7. turunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına TBMM'de söz alan Milletvekili Kaya, Çorum’un tren, havaalanı, sulu tarım projeleri başta olmak üzere bazı önemli yatırımlarda gelinen nokta hakkında bilgiler verdi.

Kaya, “Çorum sanayisinin daha fazla üretim yapması, istihdam sağlaması için işlediği mamul maddeyi limanlara götürmesi ve işleyeceği ham maddeyi Çorum'a taşıması, lojistik merkezlerine ulaşması için Çorum için elzem olan hızlı yük treni için çalışmaları başlattık, projelendirme aşaması geçildi; inşallah Çorum'a en yakın yer olan Delice'den Çorum ve Samsun'a kadar olan kısım da ihale edilerek Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır” şeklinde konuştu.

“ÇORUM, SANAYİ VE ÜRETİM KENTİDİR”

Çorum'un tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Kaya, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Çorum'a yapmış olduğu yatırımları anlatarak devam etmek istiyorum. Çorum, tarım ve hayvancılık alanında ülkemizde önemli bir yere sahip olduğu kadar, aynı zamanda bir sanayi ve üretim kentidir. Şehrimiz, makine, tuğla, döküm, altın, kiremit ve yumurta üretiminde birçok fabrika ve tesisle üretime ve istihdama katkı sağlamaktadır” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ÇORUM'UN İHRACAT RAKAMI 1,5 MİLYAR DOLAR”

“Türkiye'deki 3 altın rafinerisinden 1 tanesi Çorum'da bulunmaktadır. Bakıldığında, çevre illerdeki ihracat rakamları 10-15-20 milyon dolar iken Çorum'un 2019 yılı verilerine göre ihracat rakamları 1,5 milyar dolardır, burası çok önemli. Çorum'un 2002 yılındaki ihracat rakamları 29 milyon dolar iken bugün 1,5 milyar dolardır. Çorum sanayisinin daha fazla üretim yapması, istihdam sağlaması için işlediği mamul maddeyi limanlara götürmesi ve işleyeceği ham maddeyi Çorum'a taşıması, lojistik merkezlerine ulaşması için Çorum için elzem olan hızlı yük treni için çalışmaları başlattık, projelendirme aşaması geçildi; inşallah Çorum'a en yakın yer olan Delice'den Çorum ve Samsun'a kadar olan kısım da ihale edilerek Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır.”

“HAVAALANI ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

“Yine, Çorum'a ihracat için gelen iş adamlarının geliş gidişi, Çorumlu iş adamlarının yurt içine ve yurt dışına seyahatleri, üretilen malzemelerin taşınması için Çorum'un ihtiyacı olan havaalanı için de önceki dönem Ulaştırma Bakanımız Çorum ziyaretlerinde yerinde incelemelerde bulunmuş ve çalışmalarını başlatmıştır.”

“120 BİN DÖNÜM ARAZİYİ SULAYACAK”

“Biz Çorum'da en önemli üretim kaynağının tarım olduğunu düşünerek sulanabilecek tüm arazilerin sulanması için yüzde 10 olan sulanabilir arazi miktarını bugün yüzde 42'lere çıkardık. İnşallah, projeler bittiğinde Çorum'un sulanabilir arazi miktarı yüzde 70-80'lere çıkacak.

Bu kapsamda Alaca ilçemizde Koçhisar Barajı'nı yaptık. Koçhisar Barajı bittiğinde -sulamasıyla beraber- 120 bin dönüm araziyi sulayacak.

İlk etapta 75 bin dönüm araziyi sulayan birinci kısmını tamamladık, kapalı sulama devresiyle hizmete sunduk; Alacalı hemşehrilerimiz ayçiçeğinden patatese, soğana, buğdaya kadar her türlü ürünü üretmekteler.”

“ARAZİLER SUYLA BULUŞUYOR”

“Tarım Bakanımızdan da Alacalı üreticilerimiz soğan ihracatının devam etmesini beklemekteler. Yine, Koçhisar Barajı'nın ikinci etabını 11 Ocak’ta ihale ediyoruz ve bu ihaleyle beraber 45 bin dönüm araziyi sulayacağız. Yine, tımarlı sulama sistemiyle 80 bin dönüm araziyi suluyoruz. İskilip'te Derekargın Barajı'yla büyük bir araziyi suluyoruz.” (Haber Merkezi)