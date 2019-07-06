Sanayideki restorana kadın eli değdi

Toplu yemek siparişlerinin yanı sıra ızgara, kahvaltılıklar, çorba çeşitleri ve sulu yemek çeşitlerinin de hazır bulunacağı işyeri hakkında bilgi veren İşyeri Sahibi Canan Gösterir, Sanayi’de bulunan restoran türü işyerlerinin işletmecilerinin erkeklerden oluştuğunu belirterek, kadınların her işin üstesinden gelebileceğini göstermek, ayrıca sanayi esnafına bol çeşit ve uygun fiyatlı yemekler sunabilmek amacıyla işyerini açtığını kaydetti. çok sayıda çeşitlerinin bulunduğunu ve esnafın yemeklerden memnun kalacağına emin olduğunu belirten Canan Gösterir, Tüm Çorumluları işyerine davet etti.

(Erkan BAYATLI)