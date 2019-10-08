“Sanayi’deki heyelan meselesiyle ilgileniyoruz”

CHP Belediye Meclisi Üyesi Erkan Özbal’ın “Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen heyelandan ve hali hazırda da heyelan tehlikesinin devam ettiğinden bahsetmiştim. Bu alanda ivedilikle çalışma yapılarak heyelan tehlikesinin giderilmesini istemiştim. Bunun üzerine çalışmalar yapılmaya başlandığını öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsınızda size ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Lakin önümüz kış, bu sebeple çalışmaların hızlandırılmasını ve aynı bölgede bulunan çökmüş yolun bir an evvel tamiratının yapılarak tehlikeli olmaktan çıkarılmasını istirham ediyorum” şeklindeki sözlerinin ardından konuşan Aşgın, Sanayi Sitesi’nde bir kaymanın söz olduğunu belirterek, “Bunun nedeni tespit edilemezse kalıcı bir çözüm üretemeyiz. Bunun için jeoloji mühendisleri tarafından orada ciddi bir çalışma başlatıldı. Heyelan meselesiyle yakından ilgileniyoruz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)