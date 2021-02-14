Sanayi üretimi yıllık % 9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Aralık’ta yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 6, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 4,9 arttı.

TÜİK verilerine göre, Aralık’ta aylık bazda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 3,5 ve imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1,4 düştü.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de, 2020 yılının son çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 10,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 4,8 arttı.

(Haber Merkezi)