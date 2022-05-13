Sanayi Sitesi’ndeki silahlı saldırının zanlısı tutuklandı! 

Olay önceki gece Küçük Sanayi Sitesi 11. Cadde'de meydana gelmiş, A.K. ve E.T, site içerisinde bulunan işyerleri önünde araç içerisinde oturdukları esnada iddialara göre A.K.'nin daha önceden husumetli olduğu Y.K. ve Ö.K, kardeşler tarafından pompalı tüfeklerle saldırıya uğramıştı.

Olay sonrası A.K, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken arkadaşı E.T, ise dizinden hafif şekilde yaralanmıştı.

OLAYIN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen silahlı saldırı olayının ardından firar eden ve polis kovalamacası sonrası yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

