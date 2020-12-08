Sanayi Sitesi’ndeki “küçük” tarihe karıştı

Sanayi Sitesi’ndeki “küçük” isminin Çorum’a yakışmadığını kaydeden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bu sanayi sitemize “küçük” demek doğru değil. Adına yakışır bir şekilde Çorum Sanayi Sitesi olmalı. Biz de Belediye olarak sanayideki tüm cadde ve sokakların tabelalarını ‘Çorum Sanayi Sitesi cadde ve sokakları’ olacak şekilde değiştireceğiz” dedi.

Aşgın, sanayi esnafından da tüm yazışmalarında Çorum Sanayi Sitesi adını kullanmalarını istedi.

KIBRIS CADDESİ’Nİ GAZİ’YE BAĞLAYAN YOLA GARİPDEDE ADI VERİLDİ

Öte yandan Kadeş Barış Meydanı otoparkının çıkış tarafında bulunan ve Kıbrıs Caddesi ile Gazi Caddesi’ni birbirine bağlayan yeni bir yol açtıklarını söyleyen Aşgın, bu yola da o civarda bulunan bir yatır olan “Garip Dede”nin adını vermeyi uygun gördüklerini bildirdi. (Haber Merkezi)