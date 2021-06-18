Sanayi Sitesi’nde aşılama 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başlayacağını duyurmasından sonra bir açıklama yapan Çorum Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hıdır Balaban, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sanayilerinde aşılama kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Hıdır Balaban, dünden itibaren Çorum Sanayi Sitesi Kooperatif binasında randevu olup olmadığına bakılmaksızın Covid-19 aşılamasının başladığını belirterek tüm 20 yaş üstü SSK ve BAĞKUR’lu olan site çalışanlarını kooperatife davet etti.

(Haber Merkezi)

