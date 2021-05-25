Sanayi esnafı dert küpü: “Devletten 1 kuruş destek almadık”

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Küçük Sanayi esnafının sıkıntılarını dinledi.

Esnafın anlattığı sorunları tek tek not alan ve bu sorunları Meclis’e taşıyacağını söyleyen Erhan Usta, esnafa “Devlet ne yaparsa bu sıkıntılar düzelir” diye sordu.



‘YÜKÜMÜZ AĞIR’

Vergilerin çok ağır geldiğini dile getiren esnaf Tuygun Eliaçık, “Çok zor durumdayız. Gelirimiz çok az, giderimiz çok fazla. Yükümüz çok ağır. Devletten bir şey görmüyoruz. Hiçbir destek almadık” dedi.

‘DEVLET 3 KURUŞ VERİP, 15 KURUŞ ALIYOR’

Emekli öğretmen aynı zamanda sanayi esnafı Ali Balım, üreticiye destek verilmesi gerektiğini söyledi. Hükümetin politikalarını eleştiren Balım, “3 kuruş verip 15 kuruş alarak bu sanayici desteklenmez. Yapılan yardım ne faiziyle para vermek. İş kaybımız ne olacak. Devletin bu zamanlarda yanımızda olması lazım. Devlet vergide var, algıda var ama sanatkarın bugünkü düştüğü hal içler acısı. Sanayiciye destek verilmedikten sonra bu ülkenin kalkınma şansı yok” ifadesini kullandı.

‘DESTEĞİN SADECE ADI VAR’

Bir başka esnaf Bahri Şeker ise devletin son dönemde açıkladığı esnafa hibe desteğinden hiçbir esnafın yararlanamadığından dert yandı. ‘Sürekli şu verilecek bu verilecek deniyor ama hiçbirini göremedik’ diyen Şeker şunları söyledi: “Resmiyette destek var ama esnafın önüne bir şekilde zorluk çıkarılıyor, hibeden yararlanmak için istenilen şartlar çok ağır. Desteğin sadece adı var kimsenin nakit olarak cebine girdiği bir şey yok” diye konuştu. Erhan Usta’nın borçlarını sorduğu Şeker, “Borçla borç kapatıyoruz. Kredi borcumuzu yeni krediyle kapatıyoruz.”



‘YURT DIŞI KAPIMIZ DA KAPANDI’

Hammadde fiyatlarının geçen yıldan bu yana yüzde yüz zamlandığını bildiren imalatçı Hasan Gümüş, “Daha kötü günlerin bizi beklediğini düşünüyoruz. Bugüne kadar geldik ama bunda sonrasının nasıl olacağını kestiremiyoruz. Geçen yıl yurt dışına ihracatımız vardı geçen yıl doların yükselmesinden sonra satışlarımız artar diye düşündük ama yurt içinde imalat ürünlerinin fiyatı iki katına artınca bu sefer Türkiye’de ürettiğimiz mallar yurt dışında pahalı olmaya başladı. Hindistan, Pakistan daha ucuz biz onlardan daha pahalıyız yurt dışı kapımız da kapandı şu anda” diye konuştu.

“ÇARK DÖNMÜYOR”

Küçük Sanayi’de yağ değişim servisi olan Erkan Yıldız, 5.30 diye tabir edilen binek araç yağının bir ay içerisinde 250 TL’den 350 TL’ye çıktığını dile getirdi. Çark dönmüyor diyen Yıldız, “Ödemelerimizi zamanında yapamıyoruz. İnsanlarımız konuşmaya çekiniyor ama Küçük Sanayi Sitesi’nde BAĞ-KUR borcu, vergi borcu insanların belini büktü. Damga vergisi bile 39 liradan 52 liraya çıkmış” dedi.

USTA: TEZGAHLAR KAPANMADAN MÜDAHALE EDİN

Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafın sorunlarını dinleyen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Usta, “Eğer bu tezgahlar kapanırsa bunları Türkiye’nin yeniden açması çok maliyetli olacaktır. Buradan hükümeti uyarıyorum. Bu tezgahlar kapanmadan, insanlar işini kaybetmeden müdahale edin” dedi.