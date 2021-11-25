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Sanayi esnafı Automechanika Fuarını gezdi 

Çorum ve Osmancıklı sanayi esnafı Oto Tamirciler Esnaf Odası öncülüğünde İstanbul TÜYAP Kongre Merkezi’nde düzenlenen Automechanika Fuarını gezdi. Sanayi esnafı fuarda uluslararası otomotiv, üretim, dağıtım ve tamir alanındaki yenilikleri yakından görme fırsatı buldu.

Güncel 25.11.2021, 01:50
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Sanayi esnafı Automechanika Fuarını gezdi 

ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından geçtiğimiz Cumartesi akşamı İstanbul’a uğurlanan esnaflara Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ile Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Sacit Açık eşlik etti.
Çok sayıda oda üyesinin katıldığı fuarda sektörlerindeki sürekli kendini yenileyen teknolojiyi yakından görme fırsatı bulan sanayi esnafı, fuar gezisinin organize eden Oda Başkanları Necmettin Uzun ve Bayram Çalışkan’a teşekkür ettiler.

Fuarı karış karış gezen oda üyeleri ayrıca parça ve şasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarım-bakım, rot-balans, servis, araç yıkama ve yönetim konuları gibi pek çok yeni teknoloji hakkında bilgiler edindiler ve alışveriş yapma imkanı buldular.
Automechanika Fuarı’nın Çorum sanayi esnafı için yeni teknolojileri ve iş alanlarını keşfetmesi, ufuklarının gelişmesi için önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, “Oda üyelerimizi imkanlarımız elverdiğince, sektörümüzle ilgili gelişmelerden haberdar etmek amacıyla bu tür fuarlara katılımlarını sağlıyoruz. Fuarlar bu nedenle bizim için çok büyük önem taşıyor” dedi.
Oto tamir sektörüne dair yeni ürünlerin sunulduğu uluslararası fuarın önemine de değinen Uzun, “Fuarın uluslararası olması, bize sektörümüzün dünyadaki gelişimini de sunması anlamına geliyor. Böyle bir fuar vasıtasıyla dünyadaki gelişmelere ulaşmak ve bilgi sahibi olmak heyecan verici. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Esnafımız bu hıza ayak uydurmalı. Uyduramayanlar ise maalesef sektörden yok olup gidiyorlar” diye konuştu.
Fuar gezisine katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Çalışkan’a teşekkür eden Necmettin Uzun, ayrıca fuar gezilerinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini sözlerine ekledi.


 

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