“Sanayi alanında yapılacak tüm projeleri destekliyoruz”

Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özbayram, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan, Mustafa Gökgöz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un gelişmesine katkıda bulunacak sanayi projeleri üzerine istişarede bulunduklarını söyledi. Çorum’un geleceğinin şekillenmesinde etkili olacak projeleri önemsediklerini dile getiren Ceylan, Çorum’un tarım şehri olduğu kadar bir sanayi şehri de olduğuna dikkat çekerek, sanayi alanında yapılacak tüm projeleri destekleyeceklerinin altını çizdi.

Çorum’un sanayi alanında Anadolu Kaplanları olarak anıldığına dikkat çeken Ceylan, Çorum sanayicilerinin kendi öz sermayeleriyle kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hale geldiğine vurgu yaptı.

Çorum sanayisinin firmalar arasında işbirliği ve ortaklık kültürü sayesinde hızla geliştiğine değinen Ceylan, özellikler makine, toprağa dayalı sanayi ve gıda imalatı alanlarında ülke çapında marka olma yolunda hızla ilerlediğine işaret etti.

Çorum sanayicilerini tüm sorunlarını yakında takip ettiğinin belirten Ceylan, bununla birlikte hızlı bir büyüme gösteren Çorum sanayisine katkı vermeye çalıştıklarını söyledi. Ceylan bugün gelinen noktada Çorum sanayisinin 138 farklı ülkeye ihracat yapan, fabrika kuran fabrikalarıyla 16 farklı sektörde faaliyet gösterdiğini bildirdi. (Haber Merkezi)