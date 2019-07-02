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Sanat tarihle buluştu, geriye de güzel anıların görüntüleri kaldı

22 - 23 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Hattuşa Barış Günleri” geride kalalı çok oldu, ama artık “anı” olan nice güzel görüntü, belleklerde hiç silinmemecesine yerini aldı. Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman'ın öncülüğünde, birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla oldukça geniş perspektifte planlanan sanat ve kültür etkinlikleriyle dolu “Hattuşa Barış Günleri” büyük bir katılımcı kitlesinin ilgisiyle gerçekleştirilmişti.

Sanat tarihle buluştu, geriye de güzel anıların görüntüleri kaldı

22 - 23 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Hattuşa Barış Günleri” geride kalalı çok oldu, ama artık “anı” olan nice güzel görüntü, belleklerde hiç silinmemecesine yerini aldı. Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman'ın öncülüğünde, birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla oldukça geniş perspektifte planlanan sanat ve kültür etkinlikleriyle dolu “Hattuşa Barış Günleri” büyük bir katılımcı kitlesinin ilgisiyle gerçekleştirilmişti.

02 Temmuz 2019 Salı 23:52
Sanat tarihle buluştu, geriye de güzel anıların görüntüleri kaldı

Etkinliklere Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi de Resim ve Müzik Bölümleri öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmalarla katkı sağladı.

Sadece bu coğrafyada değil tüm dünya tarihinde önemi oldukça büyük Hatti ve Hitit medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Boğazkale ve Hattuşa, UNESCO Dünya Kültür Mirası ve UNESCO Dünya Belleği Listesi’nde de yer alıyor. Bu kadim medeniyetin tanıtılması ve bölge turizmine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Türk Hava Kurumu tarafından paramotor ve model uçak gösterileri, müzik dinletileri, halk oyunu gösterileri, ören yeri gezisi, Hitit kıyafetleri defilesi, fotoğraf yarışması, seramik atölyesi ve resim çalışmaları gibi pek çok çalışma düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Avşar Karabaş “Hattuşa Barış Günleri” kapsamında düzenlenen Resim Bölümü etkinlikleri hakkında bilgi verirken ; Resim Bölümü Araştırma Görevlileri Rıza Ozan Eroğlu, Melike Sinem Yılmaz ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. İhsan Kendir ile büyük bir özveriyle etkinliğe özel olarak tasarlanıp desenlendirildikten sonra pişirimleri yapılan doksan beş parçalık kil tabletlerden oluşturulan seramik duvar panosu ve iki metreye altı metre uzunluğunda Hitit kabartmaları ve figürlerinden yola çıkılarak modern bir yaklaşımla tasarlanmış tuval resminin boyama aşamasında, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının tarihi bölgedeki canlı performansları sırasında katılımcılar tarafından merak ve beğeni ile takip edildiğini belirtti.

Pek çok farklı konu ve teknikte ortaya koyduğu çalışmalarla sık sık kendinden bahsettiren Resim Bölümü’nün öğretim elemanları ve öğrencilerinin kadim Hitit kültürünün ve sanatının görsel zenginliklerini modernize edilmiş ve birçok disiplinde harmanlanmış bir şekilde ilçeyi ziyaret eden gezginlerin ve yöre halkının beğenisine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Pelin Avşar Karabaş, ilçenin farklı bölgelerinde sergilenecek olan çalışmalarla geçmişle bugünün sanatsal bağını tekrar hatırlatırcasına tarihteki yerini almasında katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederek, Boğazkale Kaymakamlığı'nın bölgenin tanıtımı için yapacağı her türlü sanatsal çalışmada kendileriyle birlikte olmaktan mutluluk duyacaklarını da ifade etti.

Resim Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, performansları sonrasında tamamlanan resmin kale duvarına asılması ve Müzik Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan müzik dinletisinin ardından Boğazkale Kaymakamlığı’nın hazırladığı dilek fenerlerinin uçurulması ile eşsiz bir görsel şölene de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

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