Şanal: “İnsan canı bu kadar kıymetsiz değil”

Yeni bir yıla girerken insanların canına kast edenlerin metil alkolden ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürdüğünü vurgulayan Oda Başkanı Şanal, “Orijinal şişelere sahte alkol ve sahte etiket yapıştırarak ya da doğrudan pet şişelerde bu zehirleri satıyorlar. Artık vatandaşlarımızın bu oyunlara gelmemesi, bu fırsatçıları tercih etmemeleri gerekir” dedi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı sık denetimlerle litrelerce kaçak alkol ele geçirdiğini kaydeden Şanal, “Fakat talep olduğu sürece yine bir yolunu bulup üretiyorlar. İnsan canı bu kadar kıymetsiz değil. Esnafımızdan bandrollü şişeleri tercih etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.

Özkan Şanal ayrıca, bakkal esnafında ürün fiyatlarının daha uygun olduğuna değinerek, vatandaşların mahalle bakkallarından alışveriş yapmalarını istedi. Şanal, “Alışverişimizi yerel esnaftan yapalım ki esnafımızın ışığı sönmesin” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

