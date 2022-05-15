Samsun’dan çıkan Türk Bayrağı Çorum’a ulaştı

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, devraldıkları bayrağı Kırıkkale'ye törenle teslim edeceklerini dile getirdi. Samsun’dan yola çıkan ve Amasya’nın ardından Çorum’a ulaşan Türk Bayrağı Atatürk Anıtı’nda törenle teslim alındı. Burada açıklamada bulunan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı; 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan yola çıkarak bütün mazlum milletlerin ümidi olarak doğduğu bu fikre ve güneşe, Mustafa Kemal’in tanımıyla anlatmakta fayda var. ‘Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, sahne oldu. Bu sahne yedi bin senelik, Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir gün o tabiatın çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.” İfadelerini kullandı.

Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan Anadolu’nun üzerine doğup tüm mazlumların önderi ve umudu olduğunu vurgulayan Bekir Özsaçmacı, “Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Onların düşüncelerini ilelebet yaşatacağımıza buradan söz veriyoruz” dedi.



(Nurdan AKBAŞ)

