Sameddin Ertürk son yolculuğuna uğurlandı

Emine ve Hilmi Ertürk’ün babası olan Sameddin Ertürk, yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum’da din hizmetleri alanında gayretli çalışmalarıyla tanınan ve Diyanet camiası başta omak üzere çok sayıda seveni bulunan Ertürk’ün vefatı toplumun tüm kesimlerinde üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi öğle namazının ardından Ulucamii’de kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Öte yandan aynı namazda Hacıpaşa Köyü’nden gelme merhum Nevzat arıcı’nın eşi, Mesut ve Hasan Arıcı’nın anneleri Hanife Arıcı’nın da cenaze namazı kılındı. Hanife Arıcı da Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)